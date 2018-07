Valencia (dpa) - Der FC Bayern München hat in der Fußball-Champions League vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Dem deutschen Rekordmeister genügte ein 1:1 beim FC Valencia zum Weiterkommen. Thomas Müller rettete den Münchnern mit seinem Treffer in der 82. Minute das Remis gegen die heimstarken Spanier, die nach der Roten Karte für Verteidiger Antonio Barragán eine knappe Stunde in Unterzahl spielen mussten. Sofiane Feghouli hatte Valencia in Führung gebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.