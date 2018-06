Hamburg (SID) - Der frühere deutsche Nationalspieler Dennis Aogo sieht den Fußball-Bundesligisten Hamburger SV in einer entscheidenden Saisonphase. "Man muss sehen, dass man so viele Punkte wie möglich vor Weihnachten sammelt. Es geht darum, mit welcher Atmosphäre wir dann die Vorbereitung bestreiten", sagte Aogo dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Auch Torjäger Son Heung-Min will am Freitag bei Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr/Sky und Liga total!) nachlegen. "Mir ist es scheißegal, wer die Tore schießt", sagte Son, "aber wir wollen die drei Punkte für den sechsten Platz holen." Derzeit trennt den HSV nur die schlechtere Tordifferenz von einer Platzierung, die zum Ende der Saison die Teilnahme am Europacup bedeuten würde.