Berlin (SID) - Fußball-Zweitligist Hertha BSC muss bis zur Winterpause auf Abwehrspieler Peter Pekarik verzichten. Der 26 Jahre alte Slowake, der sich beim 1:0-Sieg des Hauptstadtklubs am Montag gegen den FC St. Pauli nach einem Foul eine schwere Schulterverletzung zugezogen hatte, muss sich einer Schulteroperation unterziehen. Diese wird am Mittwoch in der Atos-Klinik in München durchgeführt.