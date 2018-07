Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. November:

47. Kalenderwoche

325. Tag des Jahres

Noch 41 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Korbinian, Bernward, Edmund

HISTORISCHE DATEN

2011 - Die Konservative Volkspartei (PP) erreicht bei den Wahlen in Spanien die absolute Mehrheit der Sitze.

2010 - Papst Benedikt XVI. ernennt im Petersdom 24 neue Kardinäle, darunter auch zwei Deutsche.

2007 - Zu ihrem 40-jährigen Jubiläum unterzeichnet die Südostasiatische Staatengemeinschaft ASEAN eine weitreichende Charta. Darin verpflichten sich die zehn Mitglieder erstmals zu Demokratie und dem Schutz der Menschenrechte.

2002 - Der deutsche Anatom Gunther von Hagens seziert in London öffentlich eine Leiche und setzt sich damit über ein Verbot der britischen Regierung hinweg.

1997 - Der Münchner Stadtrat entscheidet sich für James Levine (USA) als neuen Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker.

1992 - Ein Großbrand zerstört einen Flügel von Schloss Windsor, dem Stammsitz der britischen Königsfamilie.

1982 - Mit der Eröffnung des Grenzübergangs Gudow/Zarrentin wird das letzte Teilstück der neuen Transit-Autobahn Hamburg-Berlin für den Verkehr durch die DDR freigegeben.

1947 - Prinzessin Elizabeth von Großbritannien und Leutnant Philip Mountbatten, Herzog von Edinburgh, heiraten in London.

1917 - In der Schlacht bei Cambrai (Nordfrankreich) kommt es zum ersten Großeinsatz von Panzern («Tanks») durch britische Truppen.

AUCH DAS NOCH

1985 - dpa meldet: Einen ungewöhnlichen Gast findet ein Sowjetbürger in einem Städtchen bei Kuibyschew an der Wolga in seinem Wohnzimmer vor, als er nach der Arbeit nach Hause kommt. Ein ausgewachsener Elch hat es sich auf dem Sofa bequem gemacht und schaut sich in Ruhe das zentrale sowjetische Fernsehen an.

GEBURTSTAGE

1948 - Barbara Hendricks (64), amerikanische Opernsängerin, Sopran

1942 - Meredith Monk (70), amerikanische Performance-Künstlerin («Magic Frequencies»)

1937 - René Kollo (75), deutscher Opernsänger, Tenor

1912 - Otto von Habsburg, deutsch-österreichischer Politiker, gest. 2011

1858 - Selma Lagerlöf, schwedische Schriftstellerin («Gösta Berling»), gest. 1940

TODESTAGE

1947 - Wolfgang Borchert, deutscher Schriftsteller und Dramatiker («Draußen vor der Tür»), geb. 1921

1907 - Paula Modersohn-Becker, deutsche Malerin, geb. 1876