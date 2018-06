Tel Aviv (dpa) - Während Israel auch in der Nacht den Gazastreifen weiter massiv bombardiert hat, flogen nur noch wenige Raketen Richtung Israel. Nach Angaben der Streitkräfte wurden in der Nacht etwa 100 Ziele angegriffen. Militante Palästinenser schossen zugleich fünf Raketen Richtung Israel ab, von denen zwei von der Raketenabwehr zerstört worden seien, sagte eine Sprecherin. Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen stieg nach palästinensischen Angaben auf 110 seit vergangenen Mittwoch. In Israel starben bisher drei Zivilisten. Fast 1000 Menschen vor allem im Gazastreifen wurden verletzt.

