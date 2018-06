New York (dpa) - Mehr als 100 verschollen geglaubte Interviews mit Stars wie John Lennon, Yoko Ono, Eric Clapton, Dennis Hopper und Peter Fonda sind bei einem Umzug in New York wiederentdeckt worden.

Der Journalist Howard Smith habe die Gespräche zwischen 1969 und 1972 für das Magazin «The Village Voice» geführt, berichtete die «New York Times». Er habe die Aufnahmen in seiner Wohnung aufbewahrt, dann aber nicht mehr gefunden. Erst als sein Sohn ihm beim Umzug half, seien die Kassetten wieder aufgetaucht. Jetzt sollen die teils stundenlangen Interviews nach und nach bei iTunes und Amazon verkauft werden.