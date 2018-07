Jerusalem (AFP) In Jerusalem ist hat es nach Luftalarm am Dienstag eine Explosion gegeben. Dies berichteten Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP. Im Großraum Jerusalem war zwei Tage nach dem Beginn der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen am Freitag erstmals eine Rakete eingeschlagen.

