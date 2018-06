Den Haag (AFP) Der europäischen Polizeibehörde Europol ist ein Schlag gegen den organisierten Handel mit EU-Staatsbürgerschaften gelungen. In mehreren Ländern wurden ingesamt 24 Verdächtige festgenommen, wie die Behörden Europol und Eurojust in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag in Den Haag mitteilten.

