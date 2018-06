New York (AFP) Der Sprecher hinter dem knallroten "Sesamstraßen"-Monster Elmo hat sich nach Sexvorwürfen aus der US-Serie zurückgezogen. Kevin Clash erklärte am Dienstag in New York, er verlasse die "Sesamstraße" mit "schwerem Herzen", wolle die Anschuldigungen aber "privat" ausräumen. Der 52-jährige Puppenspieler wehrt sich vehement gegen Vorwürfe, Sex mit Minderjährigen gehabt zu haben. Weil die Kontroverse für die Kinderserie zu einer "Ablenkung" geworden sei, gebe er seinen Job auf, sagte Clash. "Das ist ein trauriger Tag für die 'Sesamstraße'."

