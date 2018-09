Heidelberg (dpa) - Gut neun Monate nach seinem Rücktritt als Bundespräsident hält Christian Wulff heute erstmals wieder eine größere öffentliche Rede in Deutschland. Auf Einladung der Hochschule für Jüdische Studien wird er in Heidelberg über das Thema «Gesellschaft im Wandel» sprechen. Der Vortrag stieß bereits auf ein großes Medieninteresse. Seit seinem Rücktritt im Februar hatte Wulff sich in der Öffentlichkeit rar gemacht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach wie vor wegen des Verdachts der Vorteilsnahme gegen ihn.

