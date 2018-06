Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will laut Kanzlerin Angela Merkel 2016 keine neuen Schulden mehr machen. Das wäre dann das erste Mal seit 40 Jahren, sagte Merkel in der Generalaussprache über den Etat des Kanzleramtes für das Wahljahr 2013. Neben soliden Finanzen gelte es, Solidarität mit den Schwachen in der Gesellschaft zu üben und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Der designierte SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück attackierte Schwarz-Gelb. Die vergleichsweise gute Lage Deutschlands in der Krise habe nichts mit der Arbeit der derzeitigen Bundesregierung zu tun.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.