Magdeburg (AFP) Fremdenfeindlichkeit in Sachsen-Anhalt ist einer Studie der Landesregierung zufolge weiter rückläufig. Der "harte Kern" der Bürger mit ausländerfeindlichen Einstellungen mache "deutlich weniger" als zehn Prozent der Bevölkerung aus, teilte das Kultusministerium am Mittwoch in Magdeburg mit. Die Zustimmung unter 18- bis 24-Jährigen sei besonders gering und gegenüber einer früheren Befragung aus 2009 teils deutlich rückläufig. In der nächsthöheren Altersgruppe zwischen 25 und 29 Jahren sei allerdings teilweise eine steigende Zustimmung festgestellt worden.

