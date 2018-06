München (AFP) Die Deutsche Bank will bei ihrem Tochterinstitut Sal. Oppenheim einem Zeitungbericht zufolge etwa 500 Stellen streichen. Der Abbau der Arbeitsplätze solle bereits im kommenden Jahr erfolgen, berichtete die "Süddeutschen Zeitung" am Mittwoch unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Informanten. Demnach soll der Mitarbeiterstamm des in Köln ansässigen Bankhauses von derzeit rund 780 auf knapp 280 Mitarbeiter schrumpfen. Bis zum Ende des ersten Quartals 2014 solle der Stellenabbau vollzogen sein.

