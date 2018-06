Berlin (AFP) Die SPD will im Bundestagswahlkampf des kommenden Jahres einem Zeitungsbericht zufolge jedem achten der rund 40 Millionen Haushale in Deutschland einen Besuch abstatten. "Am Ende der Kampagne können wir fünf Millionen Türen erreichen", zitierte die "Bild"-Zeitung am Mittwoch aus einem internen Wahlkampfpapier der Partei. Demnach soll auch der designierte Kanzlerkandidat Peer Steinbrück bei den Wählern zu Hause klingeln. Vorbild sind nach Angaben der Zeitung die erfolgreichen Wahlkämpfe von US-Präsident Barack Obama und Frankreichs Staatspräsident François Hollande.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.