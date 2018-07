Brüssel (AFP) Auch nach fast zwölfstündigen Beratungen haben die internationalen Geldgeber Griechenlands in Brüssel keine Einigung auf neue Hilfen für das überschuldete Land erzielt. "Da die Fragen so kompliziert sind, haben wir keine abschließende Lösung gefunden", sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) am frühen Mittwoch. "Deswegen werden wir uns am Montag wieder treffen." Er nehme an, dass die Finanzlage Griechenlands daher kein Thema auf dem am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs werde.

