Hamburg/Berlin (AFP) Die Gewerkschaft Verdi hat das mutmaßlich bevorstehende Aus für die Zeitung "Financial Times Deutschland" (FTD) und andere Titel des Gruner + Jahr-Verlags scharf kritisiert. "Gruner + Jahr ist ein profitabler Verlagskonzern", erklärte Vize-Bundeschef Frank Werneke am Mittwoch in Berlin. Einen großen Teil der Wirtschaftsmedien einzustellen, sei "keine Entscheidung aus der Not heraus".

