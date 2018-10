Berlin (AFP) Ein Krankenpfleger an der Berliner Charité ist wegen des Vorwurfs eines sexuellen Übergriffs auf eine minderjährige Patientin vom Dienst suspendiert worden. Der Mann sei bereits in der vergangenen Woche mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden worden, teilte die Klinik am Mittwoch mit. Die Maßnahme wurde aufgrund von Aussagen von Mitarbeitern und des Mädchens selbst eingeleitet. Der Vorfall ereignete sich in der Kinderklinik auf dem Campus Virchow in Berlin. Die Charité kündigte Strafanzeige gegen den Mann an. Weitere Angaben machte die Klinik zunächst nicht.

