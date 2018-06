Berlin (AFP) Zur Rettung des von der Pleite bedrohten Griechenland hält Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine leichte Aufstockung des Euro-Rettungsschirms EFSF für denkbar. Eine Erhöhung der Mittel um etwa zehn Milliarden Euro könnte ein Schuldenrückkaufprogramm möglich machen, sagte Merkel nach Angaben aus Teilnehmerkreisen am Mittwoch in der Sondersitzung der Unionsfraktion vor der Haushaltsdebatte. Deutschland müsste sich an einer solchen Erhöhung mit Garantien in Höhe von 2,7 Milliarden Euro beteiligen.

