Berlin (AFP) SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück muss im Wahlkampf auf den als Online-Berater vorgesehenen Autor und Unternehmer Roman Maria Koidl verzichten. Er ziehe sein Angebot zurück, das Team Steinbrück zu unterstützen, schrieb Koidl in einer am Mittwoch bekannt gewordenen Erklärung. Er begründete dies mit "falscher und ehrverletzender Berichterstattung" gegen ihn, die das Ziel habe, den Kanzlerkandidaten zu beschädigen. Erst am Montag war bekannt geworden, dass der österreichische Schriftsteller, Unternehmer und Kunstmäzen das Wahlkampfteam unterstützen solle.

