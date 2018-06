Köln (AFP) Der palästinensische Botschafter in Berlin, Salah Abdel-Shafi, rechnet mit einer baldigen Waffenruhe zwischen Israel und radikalen Palästinensern im Gazastreifen. "Wir gehen davon aus, dass heute, spätestens bis morgen, eine Waffenruhe unter Dach und Fach ist", sagte Shafi am Mittwoch dem ARD-"Morgenmagazin". Auch die Tatsache, dass US-Außenministerin Hillary Clinton in die Region gereist sei, zeige, wie wichtig eine Waffenruhe nicht nur für die Konfliktparteien, sondern "auch für die internationale Gemeinschaft" sei.

