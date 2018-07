Berlin (AFP) Qualifizierte Arbeitnehmer mit Vollzeitjob und Berufsabschluss arbeiten einer Studie zufolge immer häufiger für einen Niedriglohn. 2010 hätten insgesamt 2,4 Millionen Vollzeitbeschäftigte mit beruflicher Ausbildung zu den Geringverdienern gezählt, heißt es in einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Allein in Westdeutschland etwa sei in den vergangenen Jahren der Anteil der Erwerbstätigen in Vollzeit und mit Ausbildung, die für einen Niedriglohn arbeiteten, um 8,7 Prozent gestiegen.

