Washington (AFP) Die USA haben ihre Zustimmung zu der von der Türkei bei der NATO angefragten Stationierung von Patriot-Raketen an der Grenze zu Syrien signalisiert. Die Regierung in Washington stehe dem Ersuchen Ankaras grundsätzlich "positiv" gegenüber, teilte das US-Außenministerium am Mittwoch mit. Die Einzelheiten der Stationierung müssten aber noch mit den Partnerländern ausgearbeitet werden. Das NATO-Mitglied Türkei hatte zuvor einen entsprechenden Antrag bei der Militärallianz gestellt.

