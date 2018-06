Berlin (AFP) Der Mordanschlag auf einen führenden Berliner Rocker der "Hells Angels" vor mehr als fünf Monaten war nach Erkenntnissen der Ermittler eine kaltblütige Auftragstat aus den eigenen Reihen. Ein 51-Jähriger und sein 63-jähriger mutmaßlicher Komplize seien am Mittwoch wegen des Verdachts der Anstiftung zum Mord beziehungsweise wegen versuchten Mordes durch Spezialeinsatzkräfte verhaftet worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin mit. Die beiden Zugriffe erfolgten demnach in Berlin und Brandenburg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.