Brüssel (dpa) - Das krisengeschüttelte Griechenland muss weiter auf neue Hilfsmilliarden seiner Geldgeber warten. Die Euro-Finanzminister und der IWF vertagten ihre zähen Verhandlungen über eine Griechenland-Vereinbarung auf Montag. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sagte am frühen Morgen in Brüssel, da die Fragen so kompliziert seien, habe es keine abschließende Lösung gegeben. Griechenland habe alle Vorbedingungen in befriedigender Weise erfüllt, hieß es von Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker. Bis zum Montag müsse nun weitere «technische Arbeit» erledigt werden.

