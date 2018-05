Brüssel (dpa) - Kein Ende der Verhandlungen in Brüssel: Die Euro-Finanzminister und IWF-Chefin Christine Lagarde feilen noch immer an Einzelheiten einer Vereinbarung zur Rettung Griechenlands. Da der Schuldensünder zwei Jahr mehr Zeit bekommen soll, um seine Sparziele zu erreichen, müssen neue Finanzlöcher gestopft werden. So könnten Zinsverbilligungen und das Weiterreichen von Zinsgewinnen an Griechenland helfen, die Lücke zu schließen, die bis 2014 rund 13,5 Milliarden Euro ausmacht.

