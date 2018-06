Los Angeles (dpa) - Für den Historienfilm «Outcast» werden Nicolas Cage («Ghost Rider: Spirit of Vengeance») und Hayden Christensen («Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith») nach China reisen. Dem «Hollywood Reporter» zufolge sollen die Dreharbeiten unter der Regie des Kanadiers Nick Powell im April beginnen.

Der Film wird als Kriegsromanze im 12. Jahrhundert in China beschrieben. Zwei Kämpfer ziehen auf eigene Faust in eine entlegene Region, in der sie in Liebesdramen und königliche Herrschaftskämpfe verwickelt werden. Der Streifen, der in Zusammenarbeit mit chinesischen Produzenten entsteht, soll im November 2013 in beiden Ländern gleichzeitig in die Kinos kommen.