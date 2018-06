Los Angeles (dpa) - Der amerikanische Rapper und Schauspieler Ice Cube («21 Jump Street») bringt die seit Jahren geplante Action-Komödie «Ride Along» ins Rollen. Wie der «Hollywood Reporter» berichtet, stehen ihm dabei Bruce McGill («Lincoln») und der schwarze Komiker Kevin Hart («Denk wie ein Mann») zur Seite.

«Denk wie ein Mann»-Regisseur Tim Story will in Atlanta (US-Staat Georgia) drehen. Ice Cube wirkt auch als Produzent mit. Die Story dreht sich um einen risikoscheuen Lehrer, der die Hochzeit mit seiner großen Liebe plant. Doch bevor es dazu kommt, muss er seinen zukünftigen Schwager, einen knallharten Polizisten, auf einer abenteuerlichen Fahrt begleiten.

Ice Cube war 1991 in dem Streifen «Boyz 'N the Hood» erstmals auf der Leinwand zu sehen. Später wirkte er in Filmen wie «Three Kings - Es ist schön König zu sein», «Barbershop», «Sind wir endlich fertig? und «Rampart» mit.