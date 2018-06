Los Angeles (dpa) - Ein Drehbuchautor für Episode 7 der geplanten «Star Wars»-Fortsetzung ist bereits gefunden, doch die Suche nach einem Regisseur geht weiter.

Brad Bird, der zuletzt «Mission: Impossible - Phantom Protokoll» inszenierte, wurde in Branchenkreisen als einer der Favoriten auf dem Regie-Stuhl gehandelt, doch er will sich nicht auf das Science-Fiction-Abenteuer einlassen. Das gab Bird jetzt via Twitter bekannt. Er arbeitet bereits für Disney an dem Zukunfts-Streifen «1952» nach einem Drehbuch von Damon Lindelof («Prometheus», «World War Z»). Wie der «Hollywood Reporter» berichtete, könnte George Clooney darin die Hauptrolle übernehmen. Die Suche nach einem «Krieg der Sterne»-Regisseur geht also weiter.

Michael Arndt, der Oscar-prämierte Schreiber von «Toy Story 3» und «Little Miss Sunshine», war kürzlich als Drehbuchautor vorgestellt worden. «Star Wars»-Schöpfer George Lucas hatte sein Film-Imperium im Oktober an Disney verkauft. Die Saga um Luke Skywalker, Darth Vader und Prinzessin Leia soll nach jahrelangem Stillstand mit den Episoden 7 bis 9 fortgesetzt werden. Die nächste Folge ist für 2015 geplant.