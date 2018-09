London (dpa) - Der FC Chelsea äfeuert seinen Trainer Roberto di Matteo. Das teilte der Verein nicht einmal zwölf Stunden nach der 0:3-Pleite in der Champions League bei Juventus Turin mit. Die Besitzer und der Vorstand waren der Meinung, dass eine Veränderung notwendig ist, hieß es. Chelsea droht, als erster Titelverteidiger bereits in der Gruppenphase der Königsklasse zu scheitern. Die Briten hatten in der vergangenen Saison das Finale beim FC Bayern gewonnen. Di Matteo war erst im März zum Chefcoach aufgestiegen.

