Frankfurt/Main (dpa) - Die Zahl der Gewalt-Fans im deutschen Fußball ist in der vergangenen Saison deutlich gestiegen. Die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze spricht in ihrem Jahresbericht von rund 11 000 gewaltgeneigten und gewaltsuchenden Anhängern in der 1. und 2. Bundesliga. Gegenüber der Spielzeit 2010/11 habe die Zahl um knapp 1700 Problem-Fans zugenommen.

