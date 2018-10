Berlin (dpa) - Bereits jeder dritte Zweit- und Drittklässler klagt über Stress in der Grundschule. Das geht aus einer Umfrage an knapp 5000 Kindern zwischen sieben und neun Jahren hervor, die der Deutsche Kinderschutzbund zusammen mit anderen Initiatoren in Berlin vorstellte. Danach ist die Schule für die Kinder fast bundesweit der meistgenannte Stressfaktor, noch vor «Ärger und Streit» und Auslösern in der Familie. Bereits ein Viertel der Zweit- und Drittklässler fühlt sich oft oder sogar sehr oft gestresst.

