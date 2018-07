Santo Domingo (dpa) - Nach einer Zunahme der Cholera-Erkrankungen in der Dominikanischen Republik hat das Centrum für Reisemedizin Touristen zu Vorsicht bei Reisen in das Karibikland gemahnt. Der durchschnittliche Tourist in seinem Hotel sei aber nicht besonders gefährdet. Bei Fahrten durch das Land sollten allerdings Hygienemaßnahmen beachtet werden. In einzelnen Fällen habe es auch in Hotels Cholerafälle gegeben.

