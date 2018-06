Kairo (dpa) - Der ägyptische Außenminister Mohammed Kamel Amr hat am Mittwochabend in Kairo eine Waffenruhe im Gaza-Konflikt verkündet. Die Waffenruhe trete um 20 Uhr MEZ in Kraft, sagte er. Damit sollen acht Tage heftiger Kämpfe mit fast 170 Toten und etwa 1300 Verletzten auf beiden Seiten enden.

US-Außenministerin Hillary Clinton begrüßte die Einigung und das Ende der Raketenangriffe auf Israel. Die Bemühungen um ein dauerhaftes Ende der Feindseligkeit würden nun gemeinsam fortgesetzt, sagte sie bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Amr.