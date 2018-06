Kairo (dpa) - Am Flughafen von Kairo zeigt sich, dass das Wort von der «Pendeldiplomatie» an manchen Tagen wirklich seinen Sinn hat. Die etwas heruntergekommene VIP-Lounge mit ihren abgewetzten Ledersesseln ist derzeit Durchgangsstation für Spitzendiplomaten aus aller Welt.

US-Außenministerin Hillary Clinton flog am Mittwoch zwischen Tel Aviv und Kairo hin und her, UN-Generalsekretär Ban Ki Moon war auf der gleichen Strecke unterwegs, und Guido Westerwelle musste sogar den halben Abend in der Lounge verbringen.

Alle rufen nach einer Feuerpause, die den seit einer Woche andauernden Krieg zwischen Israel und den radikalen Palästinensergruppen im Gazastreifen beenden soll. Doch wem nutzt dieser Krieg? Und wie groß sind die Chancen auf ein zumindest vorübergehendes Ende der Gewalt denn überhaupt noch? Nach dem Anschlag auf einen Linienbus in Tel Aviv, der von der radikal-islamischen Hamas begrüßt wurde, ist die Hoffnung innerhalb weniger Stunden ziemlich geschrumpft.

Arabische Kommentatoren sehen derzeit vor allem zwei Sieger: Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und Chaled Meschaal, den Vorsitzenden des Politbüros der Hamas-Bewegung. Netanjahu hat die Infrastruktur der Hamas zerbombt und damit Pluspunkte für den bevorstehenden Wahlkampf gesammelt. Meschaal hat sich, indem er von Ägypten als Verhandlungspartner ausgewählt wurde, im internen Machtkampf der Hamas einen klaren Vorteil verschafft. «Jetzt heißt der Führer Meschaal», stellt die Zeitung «Al-Sharq Al-Awsat» fest.

Auf der Verliererseite steht nicht nur nach Ansicht der Kairoer Zeitung «Daily News Egypt» Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Dessen Vorstoß für eine Anerkennung Palästinas als «Nichtmitgliedsstaat» bei den Vereinten Nationen - geplant für Ende November - werde durch den Krieg geschwächt. Der Raum für politische Lösungen sei dadurch weiter begrenzt worden.

Ob der ungleiche Schlagabtausch - die Zahl der palästinensischen Opfer ist wegen der militärischen Überlegenheit von Israels Armee mehr als 33 Mal so hoch wie auf der Gegenseite - dem Iran und Ägypten eher nützt oder schadet, steht dagegen noch nicht fest. Der Iran hat sich zwar mit seiner Militärhilfe für die Hamas gebrüstet. Mittelfristig könnte er jedoch als Partner der Islamisten von Golfstaaten wie Katar und Saudi-Arabien ersetzt werden.

Der ägyptische Präsident Mohammed Mursi, der die Leitlinien für seine Politik von der Muslimbruderschaft bezieht, konnte sich zwar als Vermittler profilieren und damit auch das Wohlwollen Washingtons auf sich ziehen. Auf der anderen Seite muss er jedoch aus innenpolitischen Gründen stark darauf achten, nicht zu «israel-freundlich» zu wirken.

Auch aus deutscher Sicht gehört Mursi zu den Figuren, auf die es nun ankommt. «Ich bin eigentlich nur traurig darüber, dass eine Waffenruhe noch nicht möglich ist», klagte Westerwelle nach seiner Rückkehr mitten in der Nacht. Insbesondere in der Hamas gebe es noch «Gesprächs- und Abstimmungsbedarf», weshalb nun die Ägypter gefordert seien. Demonstrativ loben alle in Berlin dieser Tage aber auch Palästinenserpräsident Abbas, mit dem man viel Mitleid hat.

Bei all dem ist auch klar, dass die Bundesregierung ihre Rolle an der Seite Israels sieht. Kanzlerin Angela Merkel bekräftigte am Mittwoch im Bundestag: «Es gibt das Recht auf Verteidigung. Und dieses Recht hat der israelische Staat.» Trotz der verschiedenen Widrigkeiten will Berlin die Hoffnung auf eine baldige Feuerpause nicht aufgeben. Im Gegenteil: Westerwelle kündigte am Nachmittag im Bundestag an, dass die Bemühungen dafür nochmal verstärkt werden. Im Auswärtigen Amt schließt man auch nicht aus, dass dazu kurzfristig nochmals eine Reise nach Tel Aviv und Kairo erforderlich wird. Pendeldiplomatie eben.

Daily News Egypt, Kommentar, englisch