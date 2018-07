Berlin (dpa) - Die Stationierung deutscher «Patriot»-Abwehrraketen in der Türkei darf nach Auffassung des Bundeswehrverbandes nur mit Zustimmung des Bundestags erfolgen. Für Einsätze dieser Art sei ein Mandat erforderlich, sagte Verbandschef Ulrich Kirsch den «Ruhr Nachrichten». Dieses müsse auch der Gefahr vorbeugen, dass Deutschland in den Syrien-Krieg hineingezogen werde. Die Bundesregierung hat sich noch nicht festgelegt, ob sie den sich abzeichnenden Einsatz dem Bundestag zur Abstimmung vorlegen will.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.