Tel Aviv/Jerusalem/Kairo (dpa) - Der ägyptische Außenminister Mohammed Kamel Amr hat am Mittwochabend in Kairo eine Waffenruhe im Gaza-Konflikt verkündet. Die Waffenruhe trete um 20 Uhr MEZ in Kraft, sagte er.

Schon zuvor hatte es Spekulationen über ein angeblich unmittelbar bevorstehendes Ende der Gewalt im Nahen Osten gegeben. US-Außenministerin Hillary Clinton werde noch am Mittwochabend in Kairo die Einigung auf eine Feuerpause zwischen Israel und militanten Palästinensern ankündigen, berichtete die israelische Zeitung «Jediot Achronot».