Rösrath (SID) - Diebe in Rösrath bei Köln haben Leichtathletik-Olympiasiegerin Halina Herrmann ihre Goldmedaille gestohlen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurde bei der gebürtigen Polin, die 1964 in Tokio unter ihrem damaligen Familiennamen Górecka Gold in der 4x100-m-Staffel gewonnen hatte, eingebrochen. "Das ist ein unersetzlicher Verlust", sagte die 74-Jährige. Neben der Medaille ließen die Einbrecher auch Schmuck und ein Navigationssystem mitgehen.