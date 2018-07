London (dpa) - Die britische Königin Elizabeth hat die Oscar-Preisträgerin Kate Winslet und den britischen Sänger Gary Barlow am Mittwoch geehrt.

Der «Titanic»-Star, in einem eleganten schwarzen Kostüm von Alexander McQueen gekleidet, nahm die Ehrung «Commander of the British Empire» (CBE) im Londoner Buckingham-Palast entgegen. Mit der Queen plauderte die 37-Jährige über ihre Kinder.

Gary Barlow (Take That) erhielt für seine Verdienste in der Unterhaltungsbranche sowie für wohltätige Zwecke den «Order of the British Empire» (OBE). Er lag damit in der Rangordnung der sogenannten «Honours», die dem Bundesverdienstkreuz ähneln, eine Stufe unter Winslet. Der 41-jährige Barlow hatte im vergangenen Sommer ein Konzert zum 60. Thronjubiläum der Königin organisiert.