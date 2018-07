New York (dpa) - Sängerin Alicia Keys schützt konsequent ihr Privatleben. «Die Paparazzi haben Angst vor mir. Sie wissen, dass ich ihnen die Hölle heiß machen würde», sagte die 31-Jährige der Nachrichtenagentur dpa.

Das sei das Geheimnis. Keys' zweiter Trick: «Niemals außerhalb der eigenen Wohnung Alkohol trinken!» Vor rund zehn Jahren wurde die US-Sängerin bekannt und bringt nun ihr fünftes Studioalbum «Girl on Fire» heraus. Inzwischen ist Keys verheiratet und hat einen kleinen Sohn. Ihn nimmt sie mit auf ihre Reisen. «Die Welt ist gerade seine Schule.» Sie sei zwar oft erschöpft. «Aber so langsam fange ich an, das ganz gut hinzubekommen.»