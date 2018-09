Nahostkonflikt: Europa-League-Spiel in Israel abgesagt

Bilbao (dpa) - Das Europa-League-Spiel in Israel zwischen dem FC Hapoel Kiryat Shmona und dem spanischen Fußball-Erstligisten Athletic Bilbao ist wegen der angespannten Lage im Nahostkonflikt abgesagt worden. Dies gab der baskische Verein am Mittwoch in Bilbao unmittelbar vor der geplanten Abreise des Teams nach Israel bekannt. Zunächst stand nicht fest, wann und wo die für diesen Donnerstag vorgesehen Partie nachgeholt werden soll.

FC Chelsea trennt sich von Trainer di Matteo

London (dpa) - Der FC Chelsea hat sich von Trainer Roberto di Matteo getrennt. Nicht einmal zwölf Stunden nach der 0:3-Pleite in der Champions League bei Juventus Turin teilte der Londoner Fußball-Verein am Mittwochmorgen mit: «Die jüngsten Leistungen der Mannschaft und die Resultate waren nicht gut genug. Die Besitzer und der Vorstand waren der Meinung, dass eine Veränderung notwendig ist.» Chelsea droht, als erster Titelverteidiger bereits in der Gruppenphase der Königsklasse zu scheitern. Die Briten hatten in der vergangenen Saison das Finale beim FC Bayern gewonnen. Di Matteo war erst im März zum Chefcoach aufgestiegen.

DOSB weist Digel-Kritik an Aufarbeitung der Doping-Historie zurück

Bonn (dpa) - Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat den Tübinger Sportsoziologen Helmut Digel für dessen Aussagen über die Aufarbeitung der Doping-Vergangenheit und der aktuellen -Bekämpfung scharf kritisiert. «Wir hätten uns gefreut, wenn Herr Digel bei dem Projekt "Doping in Deutschland" mitgewirkt hätte», sagte DOSB-Generaldirektor Michael Vesper am Mittwoch in Bonn. Der DOSB habe ihn aufgefordert, an der Studie mitzuarbeiten, aber Digel habe abgelehnt. «Wenn er so intime Kenntnisse hatte, warum hat er die Aufgabe nicht übernommen?», fragte Vesper.

Müllers Vier-Millionen-Tor - Bayern kassieren in Königsklasse

Valencia (dpa) - Bayern München hat in der Champions League nach dem Einzug ins Achtelfinale bereits 15,6 Millionen Euro an Prämien verdient. Das Tor von Fußball-Nationalspieler Thomas Müller am Dienstagabend zum 1:1-Ausgleich im Gruppenspiel beim FC Valencia war gleich vier Millionen Euro wert. Denn die UEFA honoriert die Achtelfinal-Teilnahme mit 3,5 Millionen Euro, hinzu kommen 500 000 Euro für ein Unentschieden in den Spielen der Gruppenphase. Zum Startgeld aller 32 teilnehmenden Vereine von jeweils 8,6 Millionen Euro addieren sich bei den Bayern noch drei Millionen für die drei Siege in Gruppe F.

ZIS-Chef kritisiert Solidarität von Fans mit Gewalttätern

Frankfurt/Main (dpa) - Eine unheilvolle Solidarität zwischen normalen Fußball-Fans und Randalierern sieht Ingo Rautenberg, Leiter der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS), als Mitursache für Gewalt im Fußball. «Uns bereitet dabei große Sorge, dass sich friedliche Fans mit Gewalttätern solidarisieren und diese Gruppendynamik zu einem größeren Gefahrenpotenzial führt. Von diesen Situationen berichten uns die Kollegen immer wieder», sagte der Chef der bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen angesiedelten Behörde in einem «Tagesspiegel»-Interview (Mittwoch). Die ZIS hatte in ihrem Jahresbericht über die Saison 2011/2012 eine massiven Zuwachs an Gewalttaten verzeichnet.

Frankfurt wehrt sich gegen Spitzenposition bei Gewalt-Fans

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt wehrt sich gegen Medienberichte, wonach der Bundesliga-Aufsteiger die meisten Gewalt-Fans im deutschen Profifußball hat. «Unabhängig von der grundlegend holzschnittartigen Darstellung der Zahlen vernachlässigt diese Übersicht die Tatsache, dass Eintracht Frankfurt die größte Anzahl auswärtsfahrender Fans in Deutschland mitbringt und deshalb auch Vergehen und Ordnungswidrigkeiten in höherer Anzahl vorkommen», heißt es in einer Pressemitteilung der Hessen vom Mittwoch. Die «Bild»-Zeitung hatte die Eintracht in einer Tabelle mit gewaltbereiten und gewaltsuchenden Anhängern an die Spitze der 36 Clubs aus der 1. und 2. Bundesliga gestellt.

Gladbach muss weiter auf Kapitän Daems verzichten

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im Europa-League-Spiel am Donnerstag gegen AEL Limassol weiterhin auf Kapitän Filip Daems (Bauchmuskelzerrung) verzichten. Auch Torjäger Luuk de Jong steht nach einer Knieoperation noch nicht zur Verfügung. Mit einem Erfolg gegen die Zyprer kann der Bundesliga-Elfte vorzeitig die nächste Runde erreichen, wenn Olympique Marseille gleichzeitig gegen Fenerbahce Istanbul verliert. «Ich bin sehr optimistisch, dass wir in der Europa League überwintern können», sagte Borussias Trainer Lucien Favre.

Werder: Clemens Fritz kehrt ins Mannschaftstraining zurück

Bremen (dpa) - Fußball-Profi Clemens Fritz ist am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining des Bundesligisten Werder Bremen eingestiegen. «Ich habe keine Schmerzen mehr und hatte keine Probleme», sagte der Werder-Kapitän nach der Einheit. Fritz litt seit Anfang Oktober unter einer Sehnenreizung im Adduktorenbereich. Ein Einsatz am Samstag im Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg ist allerdings unwahrscheinlich.

Britta Steffen attackiert DSV: Rückhalt «eher selten»

Berlin (dpa) - Auch kurz vor den nationalen und internationalen Meisterschaften reißt die Kritik an der Führung des Deutschen Schwimm-Verbandes nicht ab. Britta Steffen warf dem DSV Zeitverschwendung bei notwendigen Reformen und mangelnde Rückendeckung vor. «Rückhalt vom Verband spüre ich eher selten», sagte die 29-Jährige in einem Interview der «Sport-Bild». «Wenn du sie brauchst, dann sind sie nicht da. Wenn du erfolgreich bist, dann darfst du mit Frau Dr. Thiel ein Foto machen und Danke sagen», erklärte Steffen mit Blick auf die DSV-Präsidentin, die zudem ohne Leidenschaft für den Schwimmsport agiere.