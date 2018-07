Gaza (AFP) Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Gebäude in Gaza, in dem die Nachrichtenagentur AFP ihre Büros hat, ist am Mittwoch ein Mensch getötet worden. Bei dem Todesopfer handele es sich um ein Kind, ein weiterer Palästinenser sei verletzt worden, teilten die palästinensischen Rettungskräfte mit. Das Gebäude war bereits am Dienstag angegriffen worden. Die israelische Armee hatte dazu erklärt, der Angriff habe einem "Büro des Hamas-Geheimdienstes gegolten, das absichtlich in einem Mediengebäude eingerichtet wurde".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.