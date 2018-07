Moskau (AFP) Die russische Menschenrechtsorganisation Agora will vor Gericht eine Stellungnahme des Justizministeriums zum umstrittenen Gesetz über Nichtregierungsorganisationen erzwingen. Agora habe eine Beschwerde beim Moskauer Samoskworezki-Gericht eingereicht, sagte ihr Vorsitzender Pawel Tschikow am Mittwoch dem Radiosender Moskauer Echo. Das Ministerium habe sich bei einer Anfrage geweigert, Details zu der Vorschrift zu erklären. Das Gesetz ist seit Mittwoch in Kraft. Es sieht vor, dass sich vom Ausland unterstützte Organisationen als "Auslandsagenten" kennzeichnen.

