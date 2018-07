Palencia (AFP) Der französische Autohersteller Renault will in seinen spanischen Fabriken die Produktion steigern und 1300 Arbeitsplätze schaffen. Dies sehe ein Zehn-Jahres-Plan für die spanischen Renault-Werke vor, teilte der spanische Regierungschef Mariano Rajoy am Mittwoch im Renault-Werk im nordspanischen Palencia mit. "In einem Moment, in dem Spanien und die Spanier gute Wirtschaftsnachrichten brauchen, ist der Beitrag des Industrieplans von Renault für die Fabriken unseres Landes ohne Zweifel ein Anlass zur Freude", sagte Rajoy.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.