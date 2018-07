Bayamon (SID) - Der frühere Box-Weltmeister Hector Camacho ist in seiner Heimat Puerto Rico angeschossen worden und schwebt nach Angaben der behandelnden Ärzte in Lebensgefahr. Der 50-Jährige war in der Kleinstadt Bayamon als Beifahrer unterwegs, als ihn eine Kugel im Gesichts- und Halsbereich traf. Camacho wurde in eine Klinik in San Juan gebracht und erlitt kurz darauf einen Herzinfarkt.

"Das ist der schwierigste Kampf in seinem Leben", sagte Krankenhaus-Direktor Ernesto Torres und bezeichnete die Aussichten auf Besserung als "sehr schlecht". Wie lokale Medien berichten, wurde der Fahrer des Wagens getötet. Die Täter sind bislang unbekannt.

Camacho war WBC-Champion im Superfeder- und Leichtgewicht, sowie zweimaliger WBO-Weltmeister im Halbweltergewicht. Der 1,69 Meter kleine Rechtsausleger galt als einer der schnellsten Boxer der Welt.