Hohenlinden (dpa) - Schon wieder ein Unfall mit einem Geisterfahrer auf der Autobahn: Eine offensichtlich lebensmüde Frau ist nach Polizei-Angaben in Bayern mit ihrem Wagen absichtlich in einen Sattelzug gekracht. Die 45-Jährige sei falsch auf die Autobahn aufgefahren. Sie sei leicht am Kopf verletzt worden. Am Sonntag hatte ein Falschfahrer bei Offenburg einen Unfall mit sechs Toten verursacht. Nach dem Horror-Crash bei Offenburg sucht die Polizei dringend Zeugen. Zeugenhinweise könnten helfen, die Unfallfahrt zu rekonstruieren.

