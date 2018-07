Los Angeles (AFP) Nach dem Diebstahl jahrtausendealter Felsbilder in der kalifornischen Wüste und der Beschädigung weiterer Ureinwohner-Kunstwerke haben Archäologen in den USA eine Belohnung auf Hinweise auf die Täter ausgesetzt. Die mit Kreissägen aus dem Fels herausgetrennten Kunstwerke seien ein unersetzbarer Teil des kulturellen Erbes der USA, erklärte die zuständige Behörde am Dienstag. Die nun beschädigte Fundstätte sei ein einmaliges Beispiel für die Kunst der Ureinwohner in der Great Basin-Region.

