Washington (AFP) Bei der traditionellen Begnadigung von zwei Truthähnen zum Thanksgiving-Fest hat US-Präsident Barack Obama eine Parallele zwischen sich und dem Federvieh gezogen. "Man sagt, im Leben gehe es um zweite Chancen", sagte der am 6. November wiedergewählte Obama am Mittwoch. "Diesen November stimme ich damit vollkommen überein." Die beiden glücklichen Vögel "Cobbler" und "Gobbler" waren in einer Internetabstimmung ausgewählt worden. Die Menschen hätten entschieden, dass es für die Truthähne "vorwärts" gehen solle, sagte Obama in Anspielung auf seinen Wahlkampfslogan "Forward".

