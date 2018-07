Paris (AFP) Anhand von Löchern in historischen Holzstichen hat ein Biologe die Wanderung von Holzwürmern durch Europa nachgezeichnet. Anhand kleinster Fehler und Unregelmäßigkeiten in Buchillustrationen habe er zeigen können, welche Holzwurmart das für den Druck verwendete Holz befallen habe, schrieb der US-Forscher Blair Hedges von der Penn State University in einem am Mittwoch veröffentlichten Artikel im britischen Wissenschaftsmagazin "Biology Letters". Für seine Studie wertete er 3000 Fehler in Büchern von der Renaissance bis zum Ende des 19. Jahrhunderts aus ganz Europa aus.

