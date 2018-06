Chalon-sur-Saone (SID) - Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der Euroleague einen großen Schritt in Richtung der Runde der besten 16 gemacht. Der frühere deutsche Serienmeister siegte am siebten Spieltag der Gruppe B bei Elan Chalon mit 87:82 (35:33). Durch den dritten Sieg bei vier Niederlagen behaupteten die Berliner den wichtigen vierten Platz, der noch zum Einzug in die nächste Runde berechtigt. Der französische Meister Elan Chalon hat allerdings nur einen Sieg weniger auf dem Konto als Alba.

Erfolgreichster Werfer des Team von Trainer Sasa Obradovic in einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie war Yassin Idbihi mit 16 Punkten. In der nächsten Begegnung empfangen die "Albatrosse" am 29. November den polnischen Serienmeister Asseco Prokom Gdynia.