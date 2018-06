Dallas (SID) - In Abwesenheit ihres verletzten Superstars Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks den siebten Saisonsieg in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gefeiert. Neuzugang O.J. Mayo führte den Meister von 2011 mit 27 Punkten zum 114:111 gegen die New York Knicks. Routinier Vince Carter kam von der Bank und erzielte 25 Punkte, während sich der deutsche Nationalspieler Chris Kaman mit zehn Zählern begnügen musste.

Für die Knicks, die mit den ehemaligen Mavericks Jason Kidd und Tyson Chandler nach Dallas gekommen waren, war wieder einmal Carmelo Anthony mit 23 Punkten bester Werfer. Die zweite Saisonniederlage seines Teams konnte auch der Olympiasieger von London nicht verhindern.

Eine Startformation hat Mavs-Coach Rick Carlisle im 13. Saisonspiel allerdings immer noch nicht gefunden. "Man kann alle Namen in einen Hut legen, einen ziehen und sagen: 'Yeah, mit diesem Typ könnten wir spielen'", sagte Carlisle.

Nowitzkis Knieverletzung spielt dabei die entscheidende Rolle, der 34-Jährige soll erst Ende des Jahres wieder ins Training einsteigen. "In den letzten zweieinhalb Jahren konnte ich meine Augen schließen und genau sagen, wer spielt", sagte Carlisle: "In diesem Jahr sind wir noch nicht so weit."

Bis zu Beginn des Schlussviertels war es ein ausgeglichenes Spiel vor 20.157 Zuschauern im ausverkauften American Airlines Center. Dann zogen die Gastgeber mit einem 20:8-Lauf auf 102:90 davon. Tyson Chandler brachte die Knicks mit neun Punkten jedoch wieder heran - insgesamt erzielte der Center, der mit Dallas den Titel geholt hatte, 21 Punkte und schnappte sich 13 Rebounds.

Die Schlussphase kontrollierten jedoch die Mavericks. Drei Sekunden vor dem Ende stellte Einwechselspieler Dahntay Jones den Sieg mit zwei verwandelten Freiwürfen sicher.

Im zweiten Spiel unter ihrem neuen Trainer Mike D'Antoni kassierten die Los Angeles Lakers derweil die erste Niederlage. 38 Punkte des überragenden Kobe Bryant reichten dem Meisterschaftsfavoriten bei den Sacramento Kings nicht zum Sieg, die Lakers unterlagen 97:113. Center Dwight Howard enttäuschte mit sieben Zählern.